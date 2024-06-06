Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 50 gün kaldı

Branş Sporcu Disiplin - Sıklet Kota Kotayı aldığı müsabaka Kotayı aldığı derecesi Atıcılık İsmail Keleş 10 metre havalı tabanca Ülke 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Atıcılık Şimal Yılmaz 10 metre havalı tabanca Ülke Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Gümüş madalya Atıcılık Sena Can Skeet Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 8. Atıcılık Oğuzhan Tüzün Trap Ülke Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası Bronz madalya Atıcılık Rümaysa Pelin Kaya Trap Ülke Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Bronz madalya Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Bireysel 2023 Barselona Maratonu 2.05.37 Atletizm Sultan Haydar Maraton Bireysel 2023 Valencia Maratonu 2.21.27 Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Bireysel Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması 5.90 metre Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 1.19.49 Atletizm Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 48.66 Atletizm Meryem Bekmez Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 20. Atletizm Salih Korkmaz Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak 20. Badminton Neslihan Yiğit Arın Tek kadınlar Bireysel BWF Dünya Sıralaması 21. Yol Bisikleti Türkiye Yol yarışı Ülke UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi 40. Boks Buse Naz Çakıroğlu 50 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Hatice Akbaş 54 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Esra Yıldız Kahraman 57 kilo Bireysel 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Boks Gizem Özer 60 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Busenaz Sürmeneli 66 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Samet Gümüş 51 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Gümüş madalya Boks Tuğrulhan Erdemir 71 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Kaan Aykutsun 80 kilo Bireysel 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Adem Asil Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ahmet Önder Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ayberk Koşak Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Emre Dodanlı Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Eskrim Enver Yıldırım Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 1. Eskrim Nisanur Erbil Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 2. Güreş Rıza Kayaalp Grekoromen 120 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Güreş Ali Cengiz Grekoromen 87 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Enes Başar Grekoromen 60 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Burhan Akbudak Grekoromen 77 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Taha Akgül Serbest 125 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Bronz madalya Güreş İbrahim Çiftçi Serbest 97 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Nesrin Baş Kadınlar 62 kilo Ülke Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası 1. Güreş Zeynep Yetgil Kadınlar 53 kilo Ülke Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası Bronz madalya Güreş Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Yasemin Adar Yiğit Kadınlar 76 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Halter Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 kilo Bireysel Dünya sıralaması 7. Judo Tuğçe Beder Kadınlar -48 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 15. Judo Fidan Ögel Kadınlar -70 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 28. Judo Kayra Özer / Hilal Öztürk Kadınlar +78 kilo Ülke IJF Olimpik Sıralama Listesi İlk 17 Judo Salih Yıldız Erkekler -60 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 9. Judo Vedat Albayrak Erkekler -80 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 11. Judo Mihael Zgank Erkekler -90 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 6. Judo İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi İlk 17 Okçuluk Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Elif Berra Gökkır Kadınlar Klasik Yay Bireysel Ülke Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri Bronz madalya Tekvando Merve Dinçel Kavurat 49 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hatice Kübra İlgün 57 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 4. Tekvando Nafia Kuş Aydın 67 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hakan Reçber 68 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 3. Tekvando Emre Kutalmış Ateşli +80 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 5. Voleybol A Milli Kadın Takımı (12 kişi) Takım Ülke FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası Altın madalya Yüzme Kuzey Tunçelli 800 ve 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 7.48.75 - 14.58.67 Yüzme Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 15.00.57 Yelken Yiğit Yalçın Çitak ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 28. Yelken Ecem Güzel ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 36. Yelken Merve Vatan IQ Foil Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5. Yelken Derin Atakan Formula Kite Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 4. Yelken Beste Kaynakçı Nacra 17 Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 2. Yelken Alican Kaynar Nacra 17 Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 2. Yelken Deniz Çınar 470 Karma Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5. Yelken Lara Nalbantoğlu 470 Karma Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 50 gün kaldı.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 50 gün kala milli sporcular, şu ana kadar atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken, judo, eskrim, badminton ile yüzmede Paris'te madalya mücadelesi verecek.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 3 Haziran'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 79 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.Olipiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek.Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak.Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu.Organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmaması kararlaştırılırken, tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek.Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, 2024 Olimpiyat Oyunlarının resmi açılışını stadyum dışında Seine Nehri boyunca sporcu kafilelerinin tekne geçişiyle planlayarak, "Olimpiyat ruhunu herkesle paylaşmayı" hedeflediklerini ve 16 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan Paris'te terör riskine karşı en üst düzeyde önlem alınacağını belirtti.Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak." değerlendirmesini yaptı.Yaklaşık 15 bin sporcuyu taşıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü'nün altından yola çıkarak Seine Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometre boyunca geçit yapacak.