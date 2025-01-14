Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası yapıldı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası tamamlandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcular dahil 148 ismin katıldığı şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez para poomsae branşında da bir ulusal şampiyona yapıldı.
Kategorilerine göre altın madalya kazanan isimler şöyle:
Para tekvando erkekler:
K44 58 kilo: Ali Can Özcan
K44 63 kilo: Mahmut Bozteke
K44 70 kilo: Yusuf Yünaçtı
K44 80 kilo: Emre Bulgur
K44 +80 kilo: Mehmet Sami Saraç
K41 58 kilo: Muhammed Asbala
K41 63 kilo: Sabit Köse
K41 70 kilo: Fatih Gültekin
K41 +75 kilo: Adem Arslan
Para tekvando kadınlar:
K44 47 kilo: Büşra Emire
K44 52 kilo: Meryem Betül Çavdar
K44 57 kilo: Gamze Gürdal
K44 65 kilo: Ayşe Dudu Karatay
K44 +65 kilo: Melis Türk
K41 47 kilo: Semra Kaya
K41 +65 kilo: Nisanur Yiğit
Para poomsae:
Yıldız erkekler: Hasan Ali Koç
Genç erkekler: Sedat Demir
Büyük kadınlar: Gizem Bayrak
Büyük erkekler: Berkay Çotaoğlu
Büyükler pair: Ayşe Selenay Akyazıcı-Yasin Şimşek
P22 genç erkekler: Abdülmecid Türk
P22 büyük erkekler: Eren Yılmaz
P22 büyük kadınlar: Fatima Kevser Kıdeyş
P22 büyükler pair: Fatima Kevser Kıdeyş-Eren Yılmaz
P22 büyükler erkek takım: Tamer Yazıcı-Semih Mallı-Mervan Avak Babayean
P23 yıldız erkekler: Muhammed Mustafa Şimşek
P23 büyük erkekler: Yusuf Eymen Otalı
P23 büyük kadınlar: Melissa Şimşek
P23 büyükler pair: Yusuf Eymen Otalı-Melissa Şimşek
P33 büyük erkekler: Fahrettin Karabağ
P33 büyük kadınlar: Zeynep İrem Deveci
P34 genç erkekler: Muhammed Eymen Ezezel
P51 büyük erkekler: Ramazan Kartal
P52 büyük erkekler: Hasan Ördek
P53 büyük erkekler: Mustafa Arda Doğan
P72 büyük kadınlar: Vahide Ziyşan Hotun
P72 büyük erkekler: Okan Otun
P72 büyükler pair: Vahide Ziyşan Hotun-Okan Otun
İki Türk isim para tekvandolcuların sınıflandırılmasını yaptı
Geçen yıl kasım ayında Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bahreyn'de para sporcularının sınıflandırılması için düzenlenen uluslararası seminere katılarak bu konuda yetkili alan Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu, Türkiye Şampiyonası'nda görev yaptı.
Şampiyonada para tekvandocuların sınıflandırmasını, bu ikisi isim gerçekleştirdi. Türkiye dışında bu yetki Avrupa'da sadece üç ülkede bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Para sporcuların sınıflandırılması bizim için çok önemli bir konuydu. Ankara'daki organizasyonumuzda sporcularımız sınıflandırılarak yarışmalarına çıktı. Şubat Ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da yetkili isimlerimiz Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu görev yapacak." ifadelerini kullandı.
Kategorilerine göre altın madalya kazanan isimler şöyle:
Para tekvando erkekler:
K44 58 kilo: Ali Can Özcan
K44 63 kilo: Mahmut Bozteke
K44 70 kilo: Yusuf Yünaçtı
K44 80 kilo: Emre Bulgur
K44 +80 kilo: Mehmet Sami Saraç
K41 58 kilo: Muhammed Asbala
K41 63 kilo: Sabit Köse
K41 70 kilo: Fatih Gültekin
K41 +75 kilo: Adem Arslan
Para tekvando kadınlar:
K44 47 kilo: Büşra Emire
K44 52 kilo: Meryem Betül Çavdar
K44 57 kilo: Gamze Gürdal
K44 65 kilo: Ayşe Dudu Karatay
K44 +65 kilo: Melis Türk
K41 47 kilo: Semra Kaya
K41 +65 kilo: Nisanur Yiğit
Para poomsae:
Yıldız erkekler: Hasan Ali Koç
Genç erkekler: Sedat Demir
Büyük kadınlar: Gizem Bayrak
Büyük erkekler: Berkay Çotaoğlu
Büyükler pair: Ayşe Selenay Akyazıcı-Yasin Şimşek
P22 genç erkekler: Abdülmecid Türk
P22 büyük erkekler: Eren Yılmaz
P22 büyük kadınlar: Fatima Kevser Kıdeyş
P22 büyükler pair: Fatima Kevser Kıdeyş-Eren Yılmaz
P22 büyükler erkek takım: Tamer Yazıcı-Semih Mallı-Mervan Avak Babayean
P23 yıldız erkekler: Muhammed Mustafa Şimşek
P23 büyük erkekler: Yusuf Eymen Otalı
P23 büyük kadınlar: Melissa Şimşek
P23 büyükler pair: Yusuf Eymen Otalı-Melissa Şimşek
P33 büyük erkekler: Fahrettin Karabağ
P33 büyük kadınlar: Zeynep İrem Deveci
P34 genç erkekler: Muhammed Eymen Ezezel
P51 büyük erkekler: Ramazan Kartal
P52 büyük erkekler: Hasan Ördek
P53 büyük erkekler: Mustafa Arda Doğan
P72 büyük kadınlar: Vahide Ziyşan Hotun
P72 büyük erkekler: Okan Otun
P72 büyükler pair: Vahide Ziyşan Hotun-Okan Otun
İki Türk isim para tekvandolcuların sınıflandırılmasını yaptı
Geçen yıl kasım ayında Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bahreyn'de para sporcularının sınıflandırılması için düzenlenen uluslararası seminere katılarak bu konuda yetkili alan Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu, Türkiye Şampiyonası'nda görev yaptı.
Şampiyonada para tekvandocuların sınıflandırmasını, bu ikisi isim gerçekleştirdi. Türkiye dışında bu yetki Avrupa'da sadece üç ülkede bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Para sporcuların sınıflandırılması bizim için çok önemli bir konuydu. Ankara'daki organizasyonumuzda sporcularımız sınıflandırılarak yarışmalarına çıktı. Şubat Ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da yetkili isimlerimiz Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu görev yapacak." ifadelerini kullandı.