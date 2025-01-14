Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcular dahil 148 ismin katıldığı şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez para poomsae branşında da bir ulusal şampiyona yapıldı.Para tekvando erkekler:K44 58 kilo: Ali Can ÖzcanK44 63 kilo: Mahmut BoztekeK44 70 kilo: Yusuf YünaçtıK44 80 kilo: Emre BulgurK44 +80 kilo: Mehmet Sami SaraçK41 58 kilo: Muhammed AsbalaK41 63 kilo: Sabit KöseK41 70 kilo: Fatih GültekinK41 +75 kilo: Adem ArslanPara tekvando kadınlar:K44 47 kilo: Büşra EmireK44 52 kilo: Meryem Betül ÇavdarK44 57 kilo: Gamze GürdalK44 65 kilo: Ayşe Dudu KaratayK44 +65 kilo: Melis TürkK41 47 kilo: Semra KayaK41 +65 kilo: Nisanur YiğitYıldız erkekler: Hasan Ali KoçGenç erkekler: Sedat DemirBüyük kadınlar: Gizem BayrakBüyük erkekler: Berkay ÇotaoğluBüyükler pair: Ayşe Selenay Akyazıcı-Yasin ŞimşekP22 genç erkekler: Abdülmecid TürkP22 büyük erkekler: Eren YılmazP22 büyük kadınlar: Fatima Kevser KıdeyşP22 büyükler pair: Fatima Kevser Kıdeyş-Eren YılmazP22 büyükler erkek takım: Tamer Yazıcı-Semih Mallı-Mervan Avak BabayeanP23 yıldız erkekler: Muhammed Mustafa ŞimşekP23 büyük erkekler: Yusuf Eymen OtalıP23 büyük kadınlar: Melissa ŞimşekP23 büyükler pair: Yusuf Eymen Otalı-Melissa ŞimşekP33 büyük erkekler: Fahrettin KarabağP33 büyük kadınlar: Zeynep İrem DeveciP34 genç erkekler: Muhammed Eymen EzezelP51 büyük erkekler: Ramazan KartalP52 büyük erkekler: Hasan ÖrdekP53 büyük erkekler: Mustafa Arda DoğanP72 büyük kadınlar: Vahide Ziyşan HotunP72 büyük erkekler: Okan OtunP72 büyükler pair: Vahide Ziyşan Hotun-Okan OtunGeçen yıl kasım ayında Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bahreyn'de para sporcularının sınıflandırılması için düzenlenen uluslararası seminere katılarak bu konuda yetkili alan Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu, Türkiye Şampiyonası'nda görev yaptı.Şampiyonada para tekvandocuların sınıflandırmasını, bu ikisi isim gerçekleştirdi. Türkiye dışında bu yetki Avrupa'da sadece üç ülkede bulunuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Para sporcuların sınıflandırılması bizim için çok önemli bir konuydu. Ankara'daki organizasyonumuzda sporcularımız sınıflandırılarak yarışmalarına çıktı. Şubat Ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da yetkili isimlerimiz Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu görev yapacak." ifadelerini kullandı.