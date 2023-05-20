Para milli okçular Avrupa Kupası'nda dünya rekoru kırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Çekya'da devam eden Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. ayak yarışmasında, Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ikilisinden oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı'mız, 1199 puanla hem Avrupa hem dünya rekoru kırdı. Sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyor, başarıların devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.