Para kürekte Yiğit Bozkurt Nurşen Şen ikilisi, 9. oldu

Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda PR2 karışık çiftlerde 9. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para kürekte Yiğit Bozkurt Nurşen Şen ikilisi, 9. oldu
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01 Eylül 2024 14:29
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kürekte PR2 karışık çiftler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ikilisi, 9. oldu.

Vaires Sur Marne Nautical'daki para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde B finalinde yarıştı.

Yarışı 10.01.19'luk derecesiyle 3. bitiren Yiğit Doğukan-Nurşen ikilisi, genel klasmanda oyunları 9. tamamladı.

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