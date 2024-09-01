Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kürekte PR2 karışık çiftler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ikilisi, 9. oldu.
Vaires Sur Marne Nautical'daki para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde B finalinde yarıştı.
Yarışı 10.01.19'luk derecesiyle 3. bitiren Yiğit Doğukan-Nurşen ikilisi, genel klasmanda oyunları 9. tamamladı.
Vaires Sur Marne Nautical'daki para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde B finalinde yarıştı.
Yarışı 10.01.19'luk derecesiyle 3. bitiren Yiğit Doğukan-Nurşen ikilisi, genel klasmanda oyunları 9. tamamladı.
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