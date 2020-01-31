Pandevi'i alamayan Inter'in rotası Slimani

Ara transfer döneminde kadrosuna Ashley Young, Victor Moses ve Christian Erikse'i katan Inter, dördüncü ve son transferini yapmaya hazırlanıyor.Sky Italia'da yer alan habere göre; Inter CEO'su Beppe Marotta'nın da doğruladığı üzere İtalyan devi, 4. transferi için girişimlerini sürdürüyor. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan, 36 yaşındaki Makedon forvet Goran Pandev için Genoa ile masaya oturan Inter, ret cevabıyla karşılaştı.Interli yetkililer, Genoa'nın anlaşmaya yanaşmaması üzerine geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani için harekete geçti. Leicester ve Monaco ile görüşen Inter, kısıtlı sürede iki kulübü de ikna etmeyi hedefliyor.2018/19 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansı hayal kırıklığı yaratan 31 yaşındaki Islam Slimani, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol atıp 7 asist yaptı.