Panathinaikos, Mike James'in peşinde

Önümüzdeki sezon Ergin Ataman'ı takımın başına getirip yeniden şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak isteyen Panathinaikos yönetimi, Monaco forması giyen Mike James ile ilgileniyor.



Telesport'un haberine göre Yunan temsilcisi, Mike James ile görüşmelere başladı.



Mike James'in 2016-17 yılında formasını giydiği Panathinaikos'a, uygun şartların oluşması durumunda dönmeye sıcak baktığı belirtildi.



Panathinaikos formasını daha önce 37 kez terleten 32 yaşındaki yıldız oyuncu 14.1 sayı, 2.3 ribaund, 3.3 asist istatistikleri ile oynadı.



Monaco forması giyen Mike James'in, Final Four'da karşılaştıkları Olympiakos maçının bitimiyle koç Sasa Obradovic ile yaşadığı tartışma sebebiyle takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

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