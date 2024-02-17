Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.
Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.
Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.
Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.
Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.