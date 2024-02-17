Panathinaikos evinde fırsat tepti

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Panathinaikos evinde fırsat tepti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2024 23:46
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery