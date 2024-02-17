Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.



Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.



Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.



Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.



