ÖZET İZLE | Watford, Premier Lig'den düştü

Watford, Crytal Palace'a yenildiği maçın ardından İngiltere Premier Lig'den düşen ikinci takım oldu.

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ÖZET İZLE | Watford, Premier Lig'den düştü
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08 Mayıs 2022 01:44
Watford, Crytal Palace'a yenildiği maçın ardından İngiltere Premier Lig'den düşen ikinci takım oldu.

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