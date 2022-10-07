ÖZET | Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AEK Larnaca'yı Batshuayi ve Mamas (kendi kalesine) attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler grupta liderliğe yükseldi. İşte maçın geniş özeti

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ÖZET | Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
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07 Ekim 2022 10:53
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, baştan sona rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken, sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Michy Batshuayi ve 79. dakikada Rafael Mamas (kendi kalesine) kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler ayrıca grupta averaj farkıyla liderliğe yükseldi.



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