Özel sporcu Fatma Damla Altın, dünya 3'üncüsü oldu

Japonya'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel sporcu Fatma Damla Altın, dünya 3'üncüsü oldu
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17 Mayıs 2024 14:25
Japonya'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki şampiyonanın ilk gününde T20 kadınlar uzun atlama kategorisinde piste çıkan Fatma Damla Altın, 5.43 metrelik atlayışıyla dünya üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporcu Reyhan Taşdelen 5.42 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 5'inci sırada yer aldı.

Bu arada organizasyonu takip eden Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Damla Gümüşkaya, milli sporcuları tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Fatma Damla Altın ile tarihi bir madalya kazandık. Fatma Damla Altın, Virtüs Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyalar kazanmış, rekorlar kırmıştı. Tek eksiği IPC Paralimpik Dünya Şampiyonası madalyası kazanmaktı. Fatma Damla, para atletizm dünya şampiyonasında ülkemize ilk madalyayı kazandırmış oldu. Daha 17 yaşında Türkiye rekoru kıran ve dünya 5'incisi olan Reyhan Taşdelen'i de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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