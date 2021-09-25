Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Xisco Munoz'un takımı Watford ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.Vicarage Road'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Newcastle United, 23. dakikada Sean Longstaff'ın golüyle öne geçerken, 72'de Ismaila Sarr skora eşitliği getirdi.A Milli futbolcu Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine şans buldu ve bu sezon ilk kez Premier Lig'de sahne aldı.Bu sonucun ardından Watford, 7 puana yükselerek bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı. Newcastle United ise 3 puana çıkarak, 3. beraberliğini elde etti.Ligin bir sonraki haftasında Watford, Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle, Wolves'a konuk olacak.Dakika: 45İsabetli pas: 17/22 (77%)Önemli paslar: 4Orta (İsabetli): 1 (0)Kaleyi bulmayan şut: 1Top sürme girişimleri (başarılı): 2 (1)Kazanılan ikili (mücadele): 5 (1)Kazanılan hava topu (mücadelesi): 1 (1)Top kaybı: 10Faul: 1