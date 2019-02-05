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Ozan Kabak'ın dikkat çeken performansı

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'da ikinci maçını Freiburg'a karşı oynadı. İşte Ozan Kabak'ın dikkat çeken performansı...

Kaynak: Haberturk
Ozan Kabak'ın dikkat çeken performansı
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05 Şubat 2019 11:56
Galatasaray'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ikinci maçında da gülemedi.

Bayern Münih yenilgisi sonrası Freiburg'la 2-2 berabere kalan Stuttgart'ta Ozan, 90 dakika sahada kalıp bir sarı kart görse de 98 kez topla buluşup yüzde 88 pas isabeti ve 15 ikili mücadelenin 9'undan galip çıkarak göz doldurdu.

19 yaşındaki oyuncu, ayrıca 8 hava topunun 6'sını kazandı, 3 tehlikeyi savuşturdu, 3 de top kaptı.

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