Ozan Kabak: 'Forma giymeyi bekliyordum'

Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında 1-1'lik skorla puan kaybetmelerine rağmen iddialarının sürdüğünü söyledi.



A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül'de Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdüğü Eskişehir Yeni Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Ozan Kabak, Ermenistan maçında aldıkları 1-1 beraberlik nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu dile getirdi.



İstedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını anlatan Ozan, "Her şey bitmiş değil. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçtan iyi sonuçlar alırsak Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum." dedi.



"FORMA GİYMEYİ HAK EDİYORUM"



Bir gazetecinin "Ermenistan maçında forma şansı bulamamanı nasıl değerlendireceksin?" sorusuna Ozan, "Sonuçlara bağlı olarak konuşmak kolay ama her oyuncu buraya bir beklentiyle geliyor. Ben takımımda oynayarak gelmiştim. Uzun yıllardır Avrupa'da düzenli olarak forma giyiyorum. Tabii ki hocamın kararına saygı duyuyorum. Onun tercihi. Tabii ki forma giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Forma giymeyi bekliyordum." yanıtını verdi.



Ozan Kabak, Türk seyircisinin önünde oynamanın kendilerine moral verdiğinin altını çizdi.



Japonya ile yapacakları özel maça değinen Ozan, "Japonya çok önemli bir rakip. Bence artık Japonya'yı düşmemiz lazım. Tabii ki özel maç ama milli takım formasıyla her maç kıymetli ve özel. Japonya çok iyi bir takım ve Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Her şampiyonaya, Dünya Kupası'na katılıyorlar. Bizim için çok güzel bir test olacak. Heyecanla maçı bekliyoruz." diye konuştu.



"HOCA ÇOK İYİ NİYETLİ"



"Sence dün takımda neler değişmeliydi?" sorusunu Ozan, "Sonuçlara bakarak konuşmak her zaman çok kolay. Siz de iyi biliyorsunuz. Hoca bir tercihte bulundu ve böyle bir sonuç gelişti. Belki yenseydik, çok güzel geçseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama bunu yorumlamak benim işim değil. Her oyuncu elinden geleni yapıyor. Hoca da çok iyi niyetli." diye yanıtladı.



Ozan Kabak, maç sırasında statta güzel bir atmosferin bulunduğuna değinerek, taraftarın desteğini ve coşkusunu galibiyetle sonuçlandıramamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.