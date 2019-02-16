Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Vfb Stuttgart ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig, 3-1'lik skorla karşı karşıya geldi.Leipzig, 6. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle öne geçti. Stuttgart, 16. dakikada Zuber'in penaltısıyla eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla 1-1 sona erdi.Sabitzer, 68. dakikada attığı frikik golüyle Leipzig'i öne geçirdi. Yussuf Poulsen, 74. dakikada 2. golünü attı ve farkı 2'ye çıkarıp maça son noktayı koydu.Ozan Kabak ve Mario Gomez, maça ilk 11'de başladılar ve 90 dakika sahada kaldılar. Leipzig forması giyen Bruma ise ilk 11'de başladıktan sonra 59'da yerini Emil Forsberg'e bıraktı.Bu skorun ardından Leipzig, puanını 41'e yükseltti ve 4. sıraya yükseldi. Stuttgart ise 15 puanda ve 16. sırada kaldı.Stuttgart, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Leipzig ise sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.