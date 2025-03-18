Otobüs şoförü, eşiyle kurduğu akademide kaleci yetiştiriyor

Kocaelispor formasını bir dönem giyen kaleci Samet Han, baba mesleği otobüs şoförlüğünde günlük mesaisini tamamladıktan sonra eşiyle kurduğu akademide kaleci adaylarına eğitim veriyor.



Kocaelispor'un 2011-12 sezonunda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ettiği dönemde transfer yasağı nedeniyle genç futbolculara şans verilen takımda bir süre kaleyi koruyan Han, daha sonra futbola ara verme kararı aldı.



Babasının mesleği otobüs şoförlüğüne yönelen Han, 2022'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark AŞ'de şoför olarak çalışmaya başladı.



Şoförlük yaptığı dönemde antrenörlük belgelerini tamamlayan 30 yaşındaki Han, kaleci eğitimine odaklanmak için beden eğitimi öğretmeni eşi Hediye Nur Han ile İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'nde geçen yıl kaleci akademisi kurdu. Burada genç yeteneklere kalecilik eğitimi veren Han, otobüsteki mesaisi sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor.



Kayınpederinin başkanlığını ve teknik direktörlüğünü yaptığı Sakarya Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sakarya Bekirpaşa Çaybaşı Spor'da forma giymeye devam eden Han, direksiyondan da futboldan da kopmuyor.



Mesai arkadaşlarının çocuklarına da akademisinde eğitim veren Han, 5 yaşındaki oğlu Mehmet Alp'i de kaleci yetiştiriyor.



"İki işimi de çok sevdiğim için çok zor gelmiyor"



Kaleci Han, AA muhabirine, futbola Kağıtspor'da başladığını, sonrasında Kocaelispor'a transfer olup A takıma yükseldiğini belirterek yeşil-siyahlı ekibin zor döneminde takımdaki gençler olarak en iyi şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.



Daha sonra futbola ara verme kararı aldığına değinen Han, bir süre sonra kaleci antrenörlüğüne başladığını, kendini hazır hissedince akademiyi kurma kararı verdiğini anlattı.



Han, mesaisinin bitiminde akademide antrenmanlara çıktığını aktararak "İki işimi de çok sevdiğim için çok zor gelmiyor. Belediye de çalışma sistemimiz bir hafta sabah bir hafta akşam olduğundan akademimizde de rahat şekilde antrenman yapma imkanımız oluyor." diye konuştu.



Mesai arkadaşlarının bu durumu güzel karşıladığına değinen Han, akademide eğitim alan sporcuların birkaçının mesai arkadaşlarının çocukları olduğunu kaydetti.



Bazı yolcuların kendisini görünce şaşırdığını anlatan Han, "Biz işimizi yapıyoruz, otobüs sevdası bizde babadan ve deden geliyor. Biz bu işle uğraşıyoruz, sevdiğimiz için de şoförlük yapmayı garipsemiyoruz, aksine bundan zevk alıyoruz. 'Kocaelispor'da oynuyordun, şimdi buradasın, akademin de var, senin için değişik tecrübe oluyor.' diyenler oluyor." ifadelerini kullandı.



Han, akademide en dipten en yukarıya kadar bütün temel eğitimleri oturtarak gerçekleştirdiklerini, sporcuların buradan aldıkları eğitimle gittikleri takımlarda kendilerini gösterdiklerini söyledi.



Akademide yanında yer alan beden eğitimi öğretmeni eşiyle işlerinin daha da kolaylaştığına işaret eden Han, şöyle devam etti:



"Onunla oturur konuşuruz, fikir alışverişi yaparız, evde sohbetlerimizin büyük bölümü futbol ve öğrencilerimizin üzerine geçiyor. En büyük destekçim eşim, onunla birlikte bu yola çıktık. 5 yaşında oğlumuz var, onu da ufaktan yetiştirmeye başlıyoruz. Eşimin babasının Sakarya'da amatör kulübü var. Şu an orada da kalecilik yapıyorum."



"Elimden geldiği kadar onu destekliyorum"



Samet Han'ın eşi beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni Hediye Nur Han ise eşiyle 17-18 yaşlarında Kocaelispor'da oynadığı dönem tanıştıklarını söyledi.



Eşini futbola döndürmek için çok uğraştığını ancak sahalara antrenör dönebildiğini söyleyen Han, şunları dile getirdi:



"Elimden geldiği kadar onu destekliyorum. Her zaman doğruya sevk etmek için elimden geleni yapıyorum. Akademimizi kurarken belirli bilgi birikimine sahip olması ve testlerden geçmesi gerekiyordu. Önce bir takımda antrenörlükle başladı, ardından ufak ufak belgelerini tamamladı. Ben arka planda hep destek verdim. Geldim antrenmanı izledim, eksiklerini söyledim. Çocuklara yaklaşımıyla ilgili ne yapması gerektiğiyle ilgili şeyler söyledim. Elimizden geldiğince destek veriyoruz."



