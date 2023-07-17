Osman Özköylü: 'Bu transfere çok şaşıracaklar'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki flaş transferde sona geldiklerini TRT Spor'da duyurdu.



Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda çok önemli ve ciddi oyuncuları kadromuza katacağız." dedi.



Özköylü, "Salı günü iki tane çok önemli oyuncu kulüple görüşmek için İstanbul'a gelecek. Bittiği anda herkes yeni transferimizi şaşkınlık içinde görecek." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'da çalışmak istediğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Ben de ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayacağım. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Ben Trabzonsporluyum, 9 senemi orada geçirdim. En büyük hedeflerimden bir tanesi inşallah birgün Trabzonspor'da yer alabilmek." açıklamasını yaptı.



YABANCI SINIRI SÖZLERİ



Osman Özköylü, "Ben yabancı sınırının serbest olmasını istiyorum ama tabii daha kaliteli oyuncuların da transfer edilmesini istiyorum. Bir ara yabancı sınırı kalktığında yurt dışına daha çok yerli oyuncu göndermiştik." şeklinde konuştu.



