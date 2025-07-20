Osimhen sonrası Galatasaray'da veda: Morata!

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile anlaşma sağladı. Bu transferin ardından İspanyol forvet Alvaro Morata'nın takımdan ayrılması da kesinleşti.
KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi kısa süre içinde tamamlanacak.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Tarafların 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade edildi.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmaya çıkan Alvaro Morata, bu süreçte 7 gol atıp 3 asist üretti. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.
KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi kısa süre içinde tamamlanacak.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Tarafların 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade edildi.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmaya çıkan Alvaro Morata, bu süreçte 7 gol atıp 3 asist üretti. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.