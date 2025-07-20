20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
1-2
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
0-3
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
2-1
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
0-276'
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
1-1
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
1-1
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
3-3
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
1-050'
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
3-0

Osimhen sonrası Galatasaray'da veda: Morata!

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda Napoli ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından Alvaro Morata'nın ayrılığı da netlik kazandı.

calendar 20 Temmuz 2025 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen sonrası Galatasaray'da veda: Morata!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile anlaşma sağladı. Bu transferin ardından İspanyol forvet Alvaro Morata'nın takımdan ayrılması da kesinleşti.

KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK

Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi kısa süre içinde tamamlanacak.


3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Tarafların 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade edildi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmaya çıkan Alvaro Morata, bu süreçte 7 gol atıp 3 asist üretti. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.