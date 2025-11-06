05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Osimhen, rekorunu geliştiriyor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, üst üste 8 Avrupa maçında fileleri havalandırdı.

calendar 06 Kasım 2025 00:23 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 00:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, rekorunu geliştiriyor!
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı.

Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66 ve 78'de ise penaltıları gole çevirdi.

Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı.


Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golleriyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen (vs Ajax), aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
