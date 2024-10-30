Osayi Samuel'e Fransa'dan flaş talip!

Marsilya, Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel için devrede. Fransız ekibi, oyuncuyu kadrosuna katmak için ara transfer döneminde teklif yapmayı planlıyor. Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel'e Fransa'dan flaş talip!
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30 Ekim 2024 11:06

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MARSİLYA TALİP

Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya son olarak Fransız ekibi Marsilya talip oldu. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi. Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Nijeryalı futbolcunun ise 2,5 milyon Euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmeler in sürdüğü ifade edildi.

8 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.

 

 

 
 

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