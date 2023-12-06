Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel, 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ayak bileğine aldığı darbeye rağmen 90 dakikayı tamamlamıştı.
Osayi-Samuel, bu ağır yenilgisi sonrası Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak istemedi.
''OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ''
Bileğinde ciddi bir sıkıntı olmamasının da etkisiyle, İsmail Kartal'a oynamak istediğini iletti ve 11'de sahaya çıktı.
25 yaşındaki sağ bek, iyi bir performans sergilediği karşılaşmada 83 dakika sahada kaldı ve yerini Mert Müldür'e bıraktı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Osayi, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Osayi-Samuel, bu ağır yenilgisi sonrası Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak istemedi.
''OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ''
Bileğinde ciddi bir sıkıntı olmamasının da etkisiyle, İsmail Kartal'a oynamak istediğini iletti ve 11'de sahaya çıktı.
25 yaşındaki sağ bek, iyi bir performans sergilediği karşılaşmada 83 dakika sahada kaldı ve yerini Mert Müldür'e bıraktı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Osayi, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.