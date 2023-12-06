Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık

Nordsjaelland maçında ayak bileğinden sakatlanan Osayi Samuel, Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak istemeyerek ilk 11'de sahaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
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06 Aralık 2023 13:05
Son güncelleme 06 Aralık 2023 13:06
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel, 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ayak bileğine aldığı darbeye rağmen 90 dakikayı tamamlamıştı.

Osayi-Samuel, bu ağır yenilgisi sonrası Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak istemedi.

''OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'' 

Bileğinde ciddi bir sıkıntı olmamasının da etkisiyle, İsmail Kartal'a oynamak istediğini iletti ve 11'de sahaya çıktı.

25 yaşındaki sağ bek, iyi bir performans sergilediği karşılaşmada 83 dakika sahada kaldı ve yerini Mert Müldür'e bıraktı.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Osayi, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.  



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