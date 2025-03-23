Ortahisar Belediyespor, rövanş maçında turu geçti

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ortahisar Belediyespor, rövanş maçında turu geçti
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23 Mart 2025 16:25
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yendi.

Ev sahibi takım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 18-10 önde bitirdi.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da 32-28 kazanan Ortahisar Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.

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