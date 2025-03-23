Ortahisar Belediyespor, rövanş maçında turu geçti

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ev sahibi takım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 18-10 önde bitirdi.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da 32-28 kazanan Ortahisar Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.
Ev sahibi takım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 18-10 önde bitirdi.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da 32-28 kazanan Ortahisar Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.