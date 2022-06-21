Orkun Kökçü'yü istiyorlar!

İngiltere Premier Lig'den birçok takımın listesinde bulunan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye West Ham United transfer için ilgi gösteriyor. Gözler Feyenoord'un kararına çevrildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü'yü istiyorlar!
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21 Haziran 2022 12:35
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Avrupa'daki birçok takımın transfer listesinde bulunuyor. Milli futbolcumuza İngiltere'den de talipli çıktı.

WEST HAM, ORKUN İLE İLGİLENİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 21 yaşındaki futbolcu için birçok kulüp nabız yokluyor. West Ham United ise oyuncuyla en yakından ilgilenen kulüp durumunda. Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro değer biçiliyor.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Orkun Kökçü geride bıraktığımız sezon Feyenoord'da 51 maçta 4267 dakika süre aldı ve 9 gol 9 asistlik performans sergiledi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye Milli Futbol Takımı ile 8 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, Uluslar Ligi'nde ise 2 maça 1 asist sığdırdı.

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