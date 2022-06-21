Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Avrupa'daki birçok takımın transfer listesinde bulunuyor. Milli futbolcumuza İngiltere'den de talipli çıktı.



WEST HAM, ORKUN İLE İLGİLENİYOR



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 21 yaşındaki futbolcu için birçok kulüp nabız yokluyor. West Ham United ise oyuncuyla en yakından ilgilenen kulüp durumunda. Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro değer biçiliyor.



BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ



Orkun Kökçü geride bıraktığımız sezon Feyenoord'da 51 maçta 4267 dakika süre aldı ve 9 gol 9 asistlik performans sergiledi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye Milli Futbol Takımı ile 8 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, Uluslar Ligi'nde ise 2 maça 1 asist sığdırdı.





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