Orhan Ak: 'Savunma tarafını yapamadık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, ligde Kayserispor karşısına alınan mağlubiyetin ardından konuştu.



Ak, "Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımıza mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Böyle bir günde, yeni gelen yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. Özellikle ilk yarıda beklediğimizin tam tersi bir oyun. Savunma tarafını yapamadık." dedi.



Orhan Ak, sözlerine "İkinci yarıda erken yediğimiz gole rağmen döndük, kazanabileceğimiz durum oluştu. Orada yine bir bireysel bir hata. Yine psikoloji değişti. Ondan sonra Kayserispor savunmaya geçti" diye devam etti.



Türkiye Kupası'nda oynayacakları Ankaragücü maçına da değinen bordo-mavili hoca, "3 gün sonra, belki de bu senenin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncularımız ikinci yarıda elinden gelen çabayı gösterdi. Olmadı üzgünüz." ifadelerini kullandı.





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