Orhan Ak: "Bir fırsat geldi, kullanamadık"

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, 1-1 biten Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Orhan Ak: 'Bir fırsat geldi, kullanamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 22:47
Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Orhan Ak, "Futbol olasılık oyunudur. Bir fırsat geldi. Kullanamadık. Şimdi önümüzde bir süreç var. En iyi şekilde devam edeceğiz." dedi.

Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıyı değerlendiren Orhan Ak, "Açıkçası o dakikalarda oyuncuya inisiyatif veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bazı oyuncular vardır, oyunun içinde kaybolabilir. Bakasetas oyunun içinde devamlı sorumluluk alan, oyunun içindeki oyuncuydu. 90 artıda penaltı kaçırmış, tekrar cesaret gösterdi. Kalecinin de bir başarısı var orada, onu tebrik ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.