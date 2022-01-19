Orhan Ak: 'Bir fırsat geldi, kullanamadık'

Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



Orhan Ak, "Futbol olasılık oyunudur. Bir fırsat geldi. Kullanamadık. Şimdi önümüzde bir süreç var. En iyi şekilde devam edeceğiz." dedi.



Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıyı değerlendiren Orhan Ak, "Açıkçası o dakikalarda oyuncuya inisiyatif veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bazı oyuncular vardır, oyunun içinde kaybolabilir. Bakasetas oyunun içinde devamlı sorumluluk alan, oyunun içindeki oyuncuydu. 90 artıda penaltı kaçırmış, tekrar cesaret gösterdi. Kalecinin de bir başarısı var orada, onu tebrik ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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