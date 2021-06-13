Optimist Milli Takımı, İspanya'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Optimist Milli Takımı, düzenlenecek Optimist Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Optimist Milli Takımı, İspanya'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak
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13 Haziran 2021 14:51
Optimist Milli Takımı, 16-27 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Optimist Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Cadiz Bölgesi'nde yapılacak şampiyona öncesi, "Andalusian Training Regatta" yarışlarında da mücadele edecek.

Antrenör Alican Selcik ve takım lideri Emrah Taşlı'nın gözetiminde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak milli sporcular şunlar:

Yiğit Özbaşoğlu, Oğuz Önal, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Görkem Arda Koçak, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne İsabel Ramirez Zambrano ve Medine Havva Tatlıcan.

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