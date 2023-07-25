Onuralp Bitim resmen Chicago Bulls'ta

Chicago Bulls, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Onuralp Bitim'i kadrosuna eklediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onuralp Bitim resmen Chicago Bulls'ta
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25 Temmuz 2023 22:47
Frutti Extra Bursaspor ve A Milli Takım forması giyen Onuralp Bitim NBA'e gidiyor.

24 yaşında olan ve kısa forvet pozisyonunda görev alan Onuralp Bitim, NBA takımlarından Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı.

Onuralp Bitim çift yonlü kontrat ile NBA ekibi Chicago Bulls ve G League ekibi Windy City Bulls takımlarında forma giyecek.

Onuralp Bitim, Ömer Aşık'tan sonra Chicago Bulls forması giyen 2. Türk oyuncu olacak.

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