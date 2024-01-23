Onur Göçmez: 'Şu anki yerimizden memnun değilim'

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, "Şu andaki yerimizden memnun değilim. Yeni teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyorum. Önümüzde 15 maç var. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." dedi.



Bordo-beyazlı kulübün tamamlanmak üzere olan Cinçukuru Sosyal Tesisleri'ni basın mensuplarına gezdiren Göçmez, tesislerin maliyetinin 60 milyon lira olduğunu açıkladı.



Ligde son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Boluspor maçında önemli hakem hataları olduğunu savunan Göçmez, şunları kaydetti:



"TEPKİLERİMİZ DAHA NET OLACAK"



"Maçın bir bölümü dışında Boluspor maçında iyi oynamadık. Ancak karşılaşmanın 26. dakikasında oyuncumuz Rahmetullah'a yapılan açık penaltı verilmedi. Bu pozisyon VAR'da 30 saniye bile incelenmedi."



Müsabakanın ilk yarısının sonunda yenilen golden önce oyuncularına faul yapıldığını iddia eden Göçmez, "Rakiplerimizin bırakmasıyla boş kaleye attığımız golü de kulübümüze yakıştıramıyorum. Keşke böyle bir gol atmasaydık. Birçok maçımızda hakem hataları sonucunda puanlar kaybettik. Ancak buradan uyarıyorum, bundan sonra takımımıza yönelik hakem hatalarında tepkimiz çok daha sert, net ve dik olacaktır." diye konuştu.



"YERİMİZDEN MEMNUN DEĞİLİM"



Şu an ligde ikinci sırada bulunan Göztepe ile aralarında 8 puanlık fark olduğuna dikkati çeken Göçmez, şu değerlendirmede bulundu:



"Şu andaki yerimizden memnun değilim. Yeni teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyorum. Önümüzde 15 maç var. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu yürüyüşümüzü, önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Giresunspor maçından başlayarak sürdüreceğiz. Ancak yönetim, futbolcu ve taraftar olarak kenetlenmek zorundayız. Giresunspor maçıyla birlikte, yeniden eski Bandırmaspor ruhunun yansıyacağına inanıyorum. Giresunspor maçı dahil, sezon sonuna kadar Bandırma'daki maç ücretlerimiz 10 lira olacak."



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleştiklerini hatırlatan Göçmez, "Matematik ve istatistikler açısından bakıldığında bu eşleşme, Galatasaray camiası için avantajlı gözüküyor. Zor bir kura olduğu gerçek. Ancak biz de Bandırma şehrini en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu maç, Anadolu takımları için de önem taşıyor." diye konuştu.







