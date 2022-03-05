Önder Karaveli'nin tek derdi: 'Gol'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor karşısında çok iyi oynamalarına ve sayısız pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediğini alamayan Beşiktaş'ta, takım izinli olsa da Önder Karaveli gece gündüz Başakşehir maçına hazırlanıyor. Siyah-beyazlı teknik adam hücum hattında daha fazla golle buluşmak için radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Batshuayi'nin gol atma konusunda sıkıntısı olsa da sürekli pozisyonlara girmesi nedeniyle bu oyuncu üzerinde ısrar eden Önder Karaveli'nin, Başakşehir maçında Güven Yalçın, Kenan Karaman, Alex ve Larin üzerinde durarak farklı bir hücum anlayışı geliştirmeye çalışacak.



Sezona iyi başlayamayan Rachid Ghezzal'in yükselen form durumunu da göz önünde bulundurarak, rakip ceza sahasında farklı oyun anlayışları üzerinde duran siyah-beyazlı teknik adamın bu bölgede bulunan herkesin sürekli hareket halinde olmasını isteyeceği öğrenildi.



Teixeira'ya son vuruşları iyi olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçında özel görevler vermesi beklenen Önder Karaveli'nin Rıdvan Yılmaz'ı da hücuma yapacağı katkıları düşünerek ilk 11'de oynatması bekleniyor.





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