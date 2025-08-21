21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Onana'ya Inter talip: Eski takımına dönebilir

Manchester United kalecisi Andre Onana'nın adı yeniden Inter ile anılıyor. İtalyan ekibi, eski kalecisini San Siro'ya geri döndürmek için harekete geçti.

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'nın geleceği yeniden gündemde.

Teknik direktör Ruben Amorim, oyuncunun kadro dışı bırakılmadığını, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sezon öncesi maçlarında yer almadığını belirtse de, Kamerunlu kalecinin durumu hakkında spekülasyonlar artarak devam ediyor.

SunSport'un haberine göre, Onana'nın eski kulübü Inter, başarılı kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki file bekçisi, 2023 yılında Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Finalde Manchester City'ye kaybeden Inter, sezon sonunda Onana'yı 47 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a satmıştı.



İtalyan kulübü, Onana'nın San Siro'ya dönüş fikrine sıcak bakabileceğini düşünüyor. Onana'nın yerine kadroya katılan Yann Sommer da etkileyici bir sezon geçirmiş, ancak Inter'in Paris Saint-Germain karşısında ağır bir yenilgi aldığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından teknik direktör Simone Inzaghi görevinden ayrılarak Al Hilal'e gitmişti.

Yeni teknik direktör Christian Chivu'nun ise kalede yeni bir 1 numara arayışında olduğu ve Onana'nın bu planlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Öte yandan Inter ve Royal Antwerp'in, Manchester United'ın da ilgilendiği genç kaleci Senne Lammens ile de görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

