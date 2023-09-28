Ömer Üründül: "Ghezzal ve Chamberlain yürüyerek oynuyor"

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Beşiktaş'ın deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 yenilidği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ömer Üründül: 'Ghezzal ve Chamberlain yürüyerek oynuyor'
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28 Eylül 2023 11:28
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Sabah Spor yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

"Böyle bir rakibe karşı Beşiktaş adeta perişan oldu. Zaten son haftalar bunu gösteriyordu. İstikrarsız Trabzon'a karşı farklı yenilgi aldılar. Brugge karşısında çok kötü bir futbolla mucize bir şekilde hezimete uğrayacağı maçı berabere bitirdiler. Ama bizim medyamızda skor çok önemli! Grubun güçlü ve deneyimli takımı Brugge'den bir puan alınınca maçın yorumları son derece idare edilen nitelikteydi.

"YÜRÜYEREK OYNUYORLAR"

Dün geceki takıma bakıyorum, Ghezzal ve Chamberlain yürüyerek oynuyorlar. Aboubakar güçsüz, Cenk pasif bir görüntüdeydi. 4-0'dan sonra Beşiktaş 2 gol daha yiyebilirdi. Bir top direkten döndü, bir de Emre Akbaba zoru başardı. Eğer bir takımda yeteneği sınırlı ama mücadelesi yüksek, fizik kondisyonu ve ruhla oynamasıyla en öne çıkan Gedson oluyorsa, o takımda çok büyük sıkıntı var demektir." 

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