Ömer Onan: 'Avrupa'nın en gözde ligiyiz'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele açısından son yıllardaki en güzel sezonun yaşandığını söyledi.



Bitci Erkekler Türkiye Kupası ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle ilgili AA muhabirinin sorularını cevaplayan Ömer Onan, Süper Lig'de yaşanan mücadelenin Türkiye Kupası'na da yansımasını beklediklerini ifade etti.



Kupada Dörtlü Final'in oynanacağı Konya'nın basketbolu çok seven bir şehir olduğunu vurgulayan Ömer Onan, bu sene lige çıkan Ayos Konyaspor Basketbol'un maçlarını dolu salonda oynadığına dikkati çekti.



Takımın ilk senesi olmasına karşın iyi bir mücadele verdiğini belirten Onan, Konya'da taraftarların Dörtlü Final'e yoğun ilgi göstereceğini ve satılmayan bilet kalmayacağına inandığını dile getirdi.



"Her şey çok iyi gidiyor, nazar değmesin"



Süper Lig'deki mücadelenin sevindirici olduğunu aktaran TBF Başkan Vekili Onan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye Ligi, Avrupa'nın en gözde ligi. Bunu da oynanan maçlarda ve ortaya çıkan istatistiklerde görüyorsunuz. Son topa, son saniyeye kalan en az 40 maç var ve bu açıdan seyir zevki çok yüksek. Bu açıdan Avrupa'nın en iyi liglerinden birisiyiz diyebilirim. Böyle devam etmesi bizim için ve basketbolseverler için çok önemli. İnsanlar artık 'Futboldaki o zevki alamıyoruz, basketbolda kalbimiz dayanmıyor, bu nasıl heyecan' diyerek geri dönüşler veriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor ve maçlar son topa kadar devam ediyor. Bu açıdan her şey çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Bu sene belki de son zamanlarda yaşadığımız en güzel sezonu yaşıyoruz."



"Ligdeki gibi kıran kırana geçecektir"



Ömer Onan, Bitci Erkekler Türkiye Kupası mücadelesinin de çok mücadeleli geçeceğine inandığını belirtti.



Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes çeyrek final eşleşmelerinin müthiş maçlara sahne olacağını söyleyen Onan, "Basketbolseverler bu karşılaşmaları canlı seyredebilecekler. Ligdeki gibi kıran kırana geçecektir bu mücadeleler. Çeyrek finallerin ardından Konya'da müthiş bir Dörtlü Final seyredeceğiz. Bence bizleri çok güzel bir Türkiye Kupası bekliyor." ifadelerini kullandı.





