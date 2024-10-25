Panathinaikos'un Türk basketbolcusu Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Savunmada açık verdiklerini söyleyen Yurtseven, şöyle konuştu:
"Bence en önemlisi kazanmaktı. Onlar müthiş şekilde geri döndüler. Savunmada biraz açık verdik ama Kostas kritik şutları soktu. Bu maçtan da öğreneceğimiz şeyler var. Takımın eforuyla kazandık."
Savunmada açık verdiklerini söyleyen Yurtseven, şöyle konuştu:
"Bence en önemlisi kazanmaktı. Onlar müthiş şekilde geri döndüler. Savunmada biraz açık verdik ama Kostas kritik şutları soktu. Bu maçtan da öğreneceğimiz şeyler var. Takımın eforuyla kazandık."