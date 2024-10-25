Ömer Faruk Yurtseven: ''Takımın eforuyla kazandık''

Panathinaikos'un Türk oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kazanmalarının en önemli olduğunu vurguladı ve savunmada açık verdiklerini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ömer Faruk Yurtseven: ''Takımın eforuyla kazandık''
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25 Ekim 2024 23:38
Panathinaikos'un Türk basketbolcusu Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Savunmada açık verdiklerini söyleyen Yurtseven, şöyle konuştu:

"Bence en önemlisi kazanmaktı. Onlar müthiş şekilde geri döndüler. Savunmada biraz açık verdik ama Kostas kritik şutları soktu. Bu maçtan da öğreneceğimiz şeyler var. Takımın eforuyla kazandık."
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