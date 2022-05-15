Ömer Erdoğan: 'Kusura bakmayın, soru almıyorum'

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, basın toplantısını çok kısa tutmak istediğini belirtti.



Erdoğan, soru almak istemediğini ifade ederek, "Kusuruma bakmayın. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma da verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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