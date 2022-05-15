Ömer Erdoğan: "Kusura bakmayın, soru almıyorum"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-1 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası çok kısa konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: 'Kusura bakmayın, soru almıyorum'
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15 Mayıs 2022 23:36
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, basın toplantısını çok kısa tutmak istediğini belirtti.

Erdoğan, soru almak istemediğini ifade ederek, "Kusuruma bakmayın. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma da verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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