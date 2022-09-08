Ömer Bayram ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram'ın yeni adresi netlik kazanıyor.



Edinilen bilgilere göre; sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti.



Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki Ömer Bayram ile anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.





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