Ömer Bayram, Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.



İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Eyüpspor, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmiş, sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.



öte yandan Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Ömer Bayram için fesih bedeli ödemediğini duyurdu.



Ömer Bayram'ın ayrılık sonrası Galatasaray'a veda mesajı



"Çocukluk hayallerim, hayattaki en büyük hedeflerimden biri olan anlı, şanlı, bir his bir adanmışlık takımı olan Galatasaray formasını 4 sene gururla taşıdım. Çok şükür bu büyük ailede üç şampiyonluk, nice zaferler yaşadım. Bu veda armaya, parçalıya, bu harika tribüne değil. Tüm özel anlar, hissettiğim tüm duygular benimle ömür boyu yaşayacak.



Büyük Galatasaray taraftarı; bu şanlı formayı her giydiğimde layık olmak için elimden geleni değil daha fazlasını vermek için sahadaydım. Birlikte sevindik birlikte üzüldük. Takımımıza eşi benzeri olmayan desteğiniz için teşekkürler.



Bu süreçte birlikte çalıştığım kıymetli hocalarıma, emektar kulüp personellerimize, aynı mücadeleyi verdiğimiz değerli takım arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.



Hoşçakalın, sevgilerle..."









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