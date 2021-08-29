Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, taraftarların tepkisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 18:43
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.