Omar Colley'den Galatasaray sonrası paylaşım

Beşiktaşlı futbolcu Omer Colley, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne vedasının ardından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Omar Colley'den Galatasaray sonrası paylaşım
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28 Ağustos 2024 01:27
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Galatasaray'ın Young Boys'a raöbanş maçında da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

Gambiyalı defans oyuncusu, Young Boys'ta forma giyen kuzeni Ebrima Colley'i sosyal medyadan tebrik etti.

Omar Colley, kuzeni ile ilgili paylaşımında "Bu isme saygı duyun." notunu düştü.



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