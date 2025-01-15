THY EuroLeague'in 21. haftasında Olympiakos deplasmanda Baskonia'yı uzatmada 102-101 mağlup etti.



Bu sonuçla Olympiakos, ligdeki 21. maçında 15. kez sahadan galip ayrıldı. Liderliğini sürdüren Yunan ekibi, çift maç haftasının ikinci ayağında Real Madrid'e konuk olacak.



Ligdeki 21. maçında 13. yenilgisini alan Baskonia ise Panathinaikos'u ağırlayacak.



Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 25 sayı, Luka Samanic 17 sayı, Nikos Rogkavopoulos 14 sayı, Donte Hall 11 sayı 9 ribaunt, Trent Forrest 11 sayı, Chima Moneke 10 sayı 8 ribaunt, Kamar Baldwin 9 sayı 8 asist ile oynarken,



Olympiakos'ta ise Evan Fournier ve Shaq McKissic 22'şer sayı, Nigel Williams-Goss 19 sayı 8 asist, Sasha Vezenkov 19 sayı, Moustapha Fall 12 sayı ile mücadele etti.



