Oleksandr Zubkov: "Gol atacağımı biliyordum"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde uzatmalara giden karşılaşmada Bodrum FK'yi 3-2 eledi. Karşılaşmada galibiyet golünü kaydeden Zubkov, maç hakkında açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Oleksandr Zubkov: 'Gol atacağımı biliyordum'
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02 Nisan 2025 21:42
Son güncelleme 02 Nisan 2025 21:53
Trabzonspor, kendi evinde Ziraat Türkiye Kupasında Bodrum ile karşılaştı. Bordo - Mavililer uzatma bulduğu golle maçı 3 - 2 kazandı.

Trabzonspor'a yarı finali getiren golü atan Zubkov, "Çok zor maç oldu. Çok fazla aksiyon ve kırmızı kart oldu. Kupa maçları böyle oluyor. Bizim adımıza çok fazla aksiyon oldu" dedi.

"ATACAĞIMI BİLİYORDUM"

Kendisinin attığı golü de değerlendiren Zubkov, "Bugün aslında uyandığımda gol atacağım biliyordum. Ailem 2 gün önce geldi. Özellikle kızım. O da çok fazla enerji verdi. Bu golü hem ona adıyorum hem de Trabzonspor taraftarlarına adıyorum" dedi.

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