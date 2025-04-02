Oleksandr Zubkov: 'Gol atacağımı biliyordum'

Trabzonspor, kendi evinde Ziraat Türkiye Kupasında Bodrum ile karşılaştı. Bordo - Mavililer uzatma bulduğu golle maçı 3 - 2 kazandı.
Trabzonspor'a yarı finali getiren golü atan Zubkov, "Çok zor maç oldu. Çok fazla aksiyon ve kırmızı kart oldu. Kupa maçları böyle oluyor. Bizim adımıza çok fazla aksiyon oldu" dedi.
"ATACAĞIMI BİLİYORDUM"
Kendisinin attığı golü de değerlendiren Zubkov, "Bugün aslında uyandığımda gol atacağım biliyordum. Ailem 2 gün önce geldi. Özellikle kızım. O da çok fazla enerji verdi. Bu golü hem ona adıyorum hem de Trabzonspor taraftarlarına adıyorum" dedi.
Trabzonspor'a yarı finali getiren golü atan Zubkov, "Çok zor maç oldu. Çok fazla aksiyon ve kırmızı kart oldu. Kupa maçları böyle oluyor. Bizim adımıza çok fazla aksiyon oldu" dedi.
"ATACAĞIMI BİLİYORDUM"
Kendisinin attığı golü de değerlendiren Zubkov, "Bugün aslında uyandığımda gol atacağım biliyordum. Ailem 2 gün önce geldi. Özellikle kızım. O da çok fazla enerji verdi. Bu golü hem ona adıyorum hem de Trabzonspor taraftarlarına adıyorum" dedi.