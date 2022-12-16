Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona 120 kulüpten 601 sporcu katılıyor.



Şampiyonanın üçüncü gününde klasik yay bireysel final atışları ile makaralı yay sıralama atışları yapıldı.



Klasik yay erkeklerde İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nden Gürkan Efe Maraş, kadınlarda ise Göztepe Spor Kulübü'nden Yasemin Ecem Anagöz birinciliği elde etti.



21 yaş altında erkeklerde Balıkesir Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yavuz Hamza Vatansever, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisi'nden Duru Uluçay altın madalyaya ulaştı.



Yarın makaralı yay takım final atışları yapılacak organizasyon, 18 Aralık Pazar günü sona erecek.





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