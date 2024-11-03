Okay Yokuşlu: 'Faul yoktu, hakemin canı sağ olsun'

Trabzonspor'da milli oyuncu Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Okay Yokuşlu'nun o açıklamaları;
"Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağ olsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağ olsun."
İşte Okay Yokuşlu'nun o açıklamaları;
"Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağ olsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağ olsun."