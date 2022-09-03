Okay'ın takımı 1 puanı 90+7'de aldı

İngiltere Championship'in 8. hafta maçında West Bromwich Albion, sahasında zirve mücadelesi veren Burnley'i ağırladı.
Hawthorns'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldığı maçta Burnley 30. dakikada penaltıda Jay Rodriguez'le öne geçti. West Bromwich ise Thomas Asante'nin 90+7. dakikada bulduğu altın golle beraberliği yakalamayı başardı.
Bu sonucun ardından Burnley 13 puana yükselirken West Bromwich ise puanını 9 yaptı.
Hawthorns'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldığı maçta Burnley 30. dakikada penaltıda Jay Rodriguez'le öne geçti. West Bromwich ise Thomas Asante'nin 90+7. dakikada bulduğu altın golle beraberliği yakalamayı başardı.
Bu sonucun ardından Burnley 13 puana yükselirken West Bromwich ise puanını 9 yaptı.
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