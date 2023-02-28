Okan Buruk'un yüzünü güldüren gelişme!

Galatasaray'da Antalya kampı, beklenenden daha iyi geçti. Depremzedeler yararına oynanan Alanyaspor maçıyla beraber kampı tamamlayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzü güldü.Ligde lider durumda olan ve ara sonrası ilk maçını 11 Mart'ta Kasımpaşa ile yapacak olan Cim-Bom'da, özellikle bazı isimlerin formu, genç hocayı sevindirdi. Takımdaki rekabetin üst seviyeye çıkmasından memnun olan Buruk'un bunun saha içine yansımalarını göreceklerinden emin olduğu öğrenildi.Kısa süre şans bulduğu ilk maçında golle tanışan Zaniolo ile beraber ellerinin güçlendiğini düşünen Buruk'un, Barış Alper, Kerem ve Rashica'nın formunu da iyi gördüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı hoca, bu 4'lüden sadece ikisini oynatabilecek.Yine Torreira ve Oliveira'nın formda oluşu Okan Buruk'u rahatlattı. Bu ikilinin Alanyaspor maçında etkili görünmesi memnuniyet yarattı.Sarı-kırmızılılarda genel performanstan memnun olan Buruk'un, sezonun geri kalanı için herhangi bir kaygı taşımadığı belirtildi.