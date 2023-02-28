Okan Buruk'un yüzünü güldüren gelişme!

Galatasaray'ın Antalya kampı çok verimli geçti. Barış Alper, Kerem, Rashica, Torreira ile Oliveira'nın formda olması, Teknik Direktör Okan Buruk'u memnun etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un yüzünü güldüren gelişme!
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28 Şubat 2023 07:50
Galatasaray'da Antalya kampı, beklenenden daha iyi geçti. Depremzedeler yararına oynanan Alanyaspor maçıyla beraber kampı tamamlayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzü güldü.

OKAN BURUK EMİN

Ligde lider durumda olan ve ara sonrası ilk maçını 11 Mart'ta Kasımpaşa ile yapacak olan Cim-Bom'da, özellikle bazı isimlerin formu, genç hocayı sevindirdi. Takımdaki rekabetin üst seviyeye çıkmasından memnun olan Buruk'un bunun saha içine yansımalarını göreceklerinden emin olduğu öğrenildi.

4 İSİMDEN SADECE 2'Sİ

Kısa süre şans bulduğu ilk maçında golle tanışan Zaniolo ile beraber ellerinin güçlendiğini düşünen Buruk'un, Barış Alper, Kerem ve Rashica'nın formunu da iyi gördüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı hoca, bu 4'lüden sadece ikisini oynatabilecek.

Yine Torreira ve Oliveira'nın formda oluşu Okan Buruk'u rahatlattı. Bu ikilinin Alanyaspor maçında etkili görünmesi memnuniyet yarattı.
Sarı-kırmızılılarda genel performanstan memnun olan Buruk'un, sezonun geri kalanı için herhangi bir kaygı taşımadığı belirtildi. 

 
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