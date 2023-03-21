Okan Buruk'un tek amacı kazanmak: "Ya hep, ya hiç"

Okan Buruk, Konya'daki riskli tercihleri ile dikkat çekerken genç hocaya yakın isimler, "Bir puanı kazanç olarak görmek yerine 2 puanı kayıp olarak görüyor. Galatasaray'ın da aslında felsefesine uygun. En iyi takımlar da bir yerde kaybettiler. Bu sonucu abartmamak lazım" şeklinde konuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un tek amacı kazanmak: 'Ya hep, ya hiç'
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21 Mart 2023 08:00
Galatasaray'da Konyaspor maçında alınan yenilgi keyifleri kaçırdı. Özellikle son dakikalarda, teknik direktör Okan Buruk'un aldığı risk dikkat çekti.

Okan Buruk'un Başakşehir döneminde de benzer durumlarla karşılaştığı, risk almayı sevdiği ve asla bir puanla yetinmediği belirtildi.

Buruk'a yakın isimler, "Bir puanı kazanç olarak görmek yerine 2 puanı kayıp olarak görüyor. Galatasaray'ın da aslında felsefesine uygun. En iyi takımlar da bir yerde kaybettiler. Bu sonucu abartmamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de arka arkaya 14 maç kazanan Galatasaray, bu alanda lig rekoru kırmıştı. Sarı-kırmızılılar söz konusu periyotta Türkiye Kupası'nda da 3 maç kazanmış ve toplamda 17 maçlık seri yakalamıştı.

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