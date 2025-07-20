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Okan Buruk'un Singo'yu isteme nedeni!

Galatasaray, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Monaco'nun çok yönlü savunmacısı Wilfried Singo, sarı-kırmızılıların radarında.

calendar 20 Temmuz 2025 12:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'un Singo'yu isteme nedeni!
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefinin yanı sıra Avrupa'da da derinlikli bir kadro ile yol almak isteyen Galatasaray, savunma hattına takviye planlıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda gündeme gelen son isim Wilfried Singo oldu.

HEM SAĞ BEK HEM STOPER

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki Fildişili oyuncu, hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde görev alabiliyor. Bu çok yönlülük, Okan Buruk'un transfere onay vermesinde en belirleyici faktör olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, özellikle Avrupa arenasında yaşanabilecek rotasyon ihtimaline karşı Singo gibi farklı bölgeleri yedekleyebilecek bir oyuncuya sıcak bakıyor.


GALATASARAY TEMASLARA BAŞLADI

Galatasaraylı yetkililer, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için Monaco ile dolaylı temaslara başladı. Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo'nun bonservis bedeli ve Fransız kulübünün tavrı, sürecin gidişatını belirleyecek. Galatasaray'ın, olumlu sinyaller alması halinde kısa süre içinde resmi teklifi masaya koyması bekleniyor.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA



Geride kalan sezonda 35 resmi maçta 3 gol, 3 asist üreten genç savunmacı, sadece defansif meziyetleriyle değil, hücum katkısıyla da dikkatleri çekmiş durumda. Okan Buruk'un, Singo'nun dinamizmi, fiziki gücü ve istikrarlı performansıyla savunmaya seviye atlatabileceğine inandığı belirtiliyor.

Galatasaray cephesinde gözler, Monaco'dan gelecek yanıta çevrilmiş durumda. Transferdeki gelişmeler, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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