Okan Buruk'un derbi kozu: Sihirbaz

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un Pazar günkü Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu en büyük kozu olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un derbi kozu: Sihirbaz
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26 Nisan 2023 08:46
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile mücadele ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu, takımın ilk golünü kaydetti.

Maçın 3. dakikasında Sacha Boey'un ceza sahası içine sağ taraftan girip verdiği pasta arka direkte bulunan Kerem meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayını da 9'a yükselti.

Kerem'in Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Genç yıldız ayrıca, derbilerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Kerem, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynanan toplam 6 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı yapmayı başardı.

Okan Buruk'un Pazar günkü Beşiktaş derbisinde de Kerem en büyük kozu olacak.

Kerem'in derbi istatistikleri:

2021-22 Galatasaray-Fenerbahçe 1 gol
2021-22 Beşiktaş-Galatasaray 1 asist
2021-22 Galatasaray-Beşiktaş 2 gol
2022-23 Fenerbahçe-Galatasaray 1 gol 

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