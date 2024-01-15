Okan Buruk'tan Sanchez açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor ile oynanan maçın ardından Davinson Sanchez'in durumuyla ilgili konuştu.
Okan Buruk, maçın ardından, "Davinson Sanchez'in durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Onun kendi hazırlığı kupadaki Ümraniyespor maçı. O maçta süre verecektik, ondan sonra normal durumuna ulaşacak diye planladık. Sakatlıkların tekrarlamaması için sabırlı davranıyoruz." cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki stoper 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ardından ligde pazar günü Trabzonspor'un konuğu olacak.
Okan Buruk, maçın ardından, "Davinson Sanchez'in durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Onun kendi hazırlığı kupadaki Ümraniyespor maçı. O maçta süre verecektik, ondan sonra normal durumuna ulaşacak diye planladık. Sakatlıkların tekrarlamaması için sabırlı davranıyoruz." cevabını verdi.
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki stoper 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ardından ligde pazar günü Trabzonspor'un konuğu olacak.