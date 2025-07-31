31 Temmuz
AEK Larnaca-NK Celje
2-1
31 Temmuz
Haecken-Anderlecht
6-3
31 Temmuz
CFR Cluj-Lugano
1-0UZS
31 Temmuz
FC Utrecht-FC Sheriff
4-1
31 Temmuz
Shakhtar-Beşiktaş
2-0
31 Temmuz
Braga-Levski
0-071'
31 Temmuz
Legia Warszawa-Banik Ostrava
1-171'
31 Temmuz
Hibernian-FC Midtjylland
0-075'
31 Temmuz
Spartak Trnava-Hibernians
5-1
31 Temmuz
Sabah FK-Petrocub
4-1
31 Temmuz
Başakşehir-Cherno More
4-0
31 Temmuz
Sporting CP-Benfica
0-045'
31 Temmuz
Kayserispor-Alanyasporr
0-2
31 Temmuz
Khorfakkan-Konyaspor
18:30
31 Temmuz
Roma-Cannes
3-0
31 Temmuz
Villarreal-Genoa
1-3
31 Temmuz
Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a konuk olduğu programda Victor Osimhen'in gerçekleşen transferi hakkında konuştu.

calendar 31 Temmuz 2025 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a konuk olduğu programda Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"OSIMHEN HAYIRLI OLSUN"


"Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci..."

"ARABİSTAN'I REDDETTİ, G.SARAY'I SEÇTİ"

"Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti."

"OSIMHEN SEVİYESİNDE DEĞİLLER"

"Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.