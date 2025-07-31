Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a konuk olduğu programda Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"OSIMHEN HAYIRLI OLSUN"
"Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci..."
"ARABİSTAN'I REDDETTİ, G.SARAY'I SEÇTİ"
"Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti."
"OSIMHEN SEVİYESİNDE DEĞİLLER"
"Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil."
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"OSIMHEN HAYIRLI OLSUN"
"Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci..."
"ARABİSTAN'I REDDETTİ, G.SARAY'I SEÇTİ"
"Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti."
"OSIMHEN SEVİYESİNDE DEĞİLLER"
"Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil."