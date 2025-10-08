Okan Buruk'tan Gabriel Sara hamlesi

Galatasaray'ın bonservisine 18 milyon euro ödeyip büyük yatırım yaptığı Gabriel Sara, bu sezon kayıplara karıştı.
Geçen sezon ligde 31 maça çıkıp, 8 asiste imza atan Brezilyalı futbolcu, 2 kez de rakip fileleri havalandırmıştı.
İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi yıldızların transferleriyle kulübeye çekilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar performansıyla Okan Buruk'un gözüne giremedi.
İlk dönemini mumla aratan Gabriel Sara, geçen yıl eylül ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından çıktığı 48 maçta suskunluğunu bozamadı.
Sambacı bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 492 süre alıp, 1 asist yaptı.
Sara, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada sadece 40 dakika görev yapabildi.
OKAN BURUK HAREKETE GEÇİYOR
Sara'nın oyun içindeki ve duran toplardaki etkinliğinden yararlanmak isteyen Okan Buruk, Brezilyalı futbolcunun bu performansı sonrası harekete geçti. Okan Buruk, Sara'yı milli arada özel olarak hazırlayacak.
