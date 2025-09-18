Okan Buruk'tan bu sezon bir ilk!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Wilfried Singo'ya ilk 11'de forma verdi. Singo, savunmada Davinson Sanchez'in partneri olacak.
Galatasaray'da Gabriel Sara da yedek kaldı. Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira ile birlikte Mario Lemina'ya görev verdi. İlkay Gündoğan ise Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayacak.
Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:
