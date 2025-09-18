18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
0-07'
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
0-06'
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
0-07'
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
0-05'

Okan Buruk'tan bu sezon bir ilk!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Singo, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

calendar 18 Eylül 2025 20:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan bu sezon bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Wilfried Singo'ya ilk 11'de forma verdi. Singo, savunmada Davinson Sanchez'in partneri olacak.

Galatasaray'da Gabriel Sara da yedek kaldı. Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira ile birlikte Mario Lemina'ya görev verdi. İlkay Gündoğan ise Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayacak.

Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.